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Впродовж 5-8 січня у Львові буде забезпечене цілодобове патрулювання, працюватимуть пункти обігріву та у посиленому режимі чергуватимуть дві лікарніНадзвичайні ситуації
«Нехай у новому році Господь Бог дасть нам мудрість робити правильні вчинки і спільно будувати успіх своєї країни», - мер ЛьвоваВлада
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