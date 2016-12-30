«Нехай у новому році Господь Бог дасть нам мудрість робити правильні вчинки і спільно будувати успіх своєї країни», - мер ЛьвоваВлада
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- 29 грудняРішення №1280 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію з розширенням Кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом “Львівагропроект“ технічного поверху виробничо-лабораторного корпусу (нежитлових приміщень) під офісні приміщення за рахунок надбудови та влаштування паливної на просп. В. Чорновола, 67»
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