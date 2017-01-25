«Сьогодні маємо перший плюс у напрямку з врегулювання ситуації з твердими побутовими відходами», - мер ЛьвоваНадзвичайні ситуації
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«Наше завдання – вивезти переповнені майданчики. Ніяких полігонів ми робити не будемо», - А. СадовийЖКГ
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