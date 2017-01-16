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«Прийшовши в один з ЦНАПів Львова, можна без жодних проблем подати документи і отримати український або закордонний паспорт», - А. СадовийВлада
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